Red Panthers gaan nipt onderuit tegen Spanje in Hockey Pro League

De Belgische vrouwenploeg heeft vrijdag in de Hockey Pro League een nederlaag geleden tegen Spanje. Het werd 1-2 in het Sportcentrum Wilrijkse Plein in Antwerpen.

In de vierde minuut opende Ambre Ballenghien de score na een strafcorner. Laura Barrios (42.) hing in de derde periode de bordjes in evenwicht. In het laatste quarter lukte Georgina Oliva (51.) de winnende treffer.

In de stand zien de Red Panthers Spanje over zich heen springen naar de zesde plaats. Spanje telt nu 9 punten. België heeft 6 punten, maar heeft wel twee matchen minder gespeeld.

Om 20u30 spelen de Belgische mannen eveneens tegen Spanje in het kader van de Hockey Pro League. Zaterdag nemen de Red Panthers en Red Lions het opnieuw op tegen de Spanjaarden.

Voor de Red Panthers staan de confrontaties in de Pro League voornamelijk in het teken van het WK, dat van 1 tot 17 juli zal plaatsvinden in Nederland en Spanje.