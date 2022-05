Viktor Verhulst en Francesco Planckaert gaan de strijd aan in absurde battles: “Lachen en zwanzen… tot de proef begint”

Het scheelde maar één minuut, maar toch wist Viktor Verhulst (27) een jaar geleden Francesco Planckaert (40) te kloppen in ‘De container cup’. Een revanche stond in de sterren geschreven, al gaat het er in ‘Viktor vs. Francesco’ joliger aan toe. Hawaïaans vuurdansen, konijnenjumping en een resem andere sporten die je nooit op Sporza zal aantreffen, staan op het programma. “Mijn dochter was echt kwaad toen ik met die sekspop thuiskwam.”