Besmette gevallen apenpokken gelinkt aan Antwerps fetisjfestival, meldt organisatie zelf

De drie bevestigde gevallen van het apenpokkenvirus in ons land zijn alle drie gelinkt aan een fetisjfestival in Antwerpen van twee weken geleden. Dat meldt de organisatie zelf.

De drie bevestigde gevallen van het apenpokkenvirus zijn gelinkt aan het Antwerpse fetisjfestival Darklands. Dat maakt de organisatie zelf bekend via Facebook. Ze vragen aan bezoekers om waakzaam te zijn voor mogelijke symptomen, zoals griepachtige klachten en blaasjes op de huid.

De organisatie veronderstelt dat het virus was meegereisd met buitenlandse festivalgangers. Jaarlijks komen er meer dan 10.000 bezoekers uit binnen- en buitenland op af, hoofdzakelijk mannen. Het festival vond plaats van woensdag 4 mei tot maandag 9 mei aan de Waagnatie.

Eerder was al bekend dat twee bevestigde gevallen gelinkt werden aan hetzelfde feestje. De derde besmetting vond allicht plaats bij de partner van een van hen. Hij vertoonde symptomen, maar het virus werd nog niet officieel vastgesteld. “Dat gebeurt via PCR-testing”, zegt Patrick Smits, arts infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

21 dagen isolatie

Besmette personen moeten 21 dagen in isolatie. Het virus kent namelijk een incubatieperiode van 5 tot 21 dagen. Het begint meestal mild met koortsachtige klachten. Vervolgens kan er huiduitslag ontstaan, vaak in het gezicht, maar ook genitaal. De huiduitslag evolueert naar blaasjes. Vooral in die periode is de besmette persoon erg besmettelijk. De meeste mensen herstellen binnen enkele weken.

Apenpokken in België: zorgwekkend, maar geen crisis

Hoogrisicocontacten hoeven niet in isolatie, maar moeten zelf monitoren of ze symptomen krijgen. Het gaat dan om onder meer huisgenoten, seksuele partners, mensen met wie er nauw contact is geweest en gezondheidswerkers die de patiënt verzorgd hebben. Verder raadt de Risk Assessment Group hoogrisicocontacten ook aan om extra voorzichtig te zijn met mensen met een verminderde immuniteit, zwangere vrouwen en kinderen.

Wie symptomen vertoont, moet naar de spoeddienst van het ziekenhuis gaan. Na triage, wordt een mogelijke besmetting doorverwezen naar een ziekenhuis met meer expertise.

(cm, mdm, mec, kma, dvf)