Bree

Vrijdagnamiddag is de brandweer opgeroepen voor een brand op het industrieterrein Kanaal Noord. Bij het houtverwerkingsbedrijf Renewi woedde een brand in een silo. Zowel de posten van Bree, Maaseik als Pelt gingen ter plaatse. Het duurde tot vrijdagavond voor het vuur geblust was. mm