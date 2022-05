Belgisch-Oekraïense wondzorgexpert keert terug naar België: “9 kilo afgevallen van de stress”

Ihor Vitenko bij zijn vertrek naar Oekraïne in maart. — © gianni barbieux

Zaterdag keert de Oekraïens-Belgische wondzorgexpert, Ihor Vitenko, na bijna drie maanden terug naar België. In maart, vlak na de Russische inval in Oekraïne, nam hij al zijn vakantie op en vertrok hij naar zijn geboorteland om er hulp te bieden aan militairen en oorlogsslachtoffers. Samen met de vzw Oekraïne Project Edegem zal hij nu zijn werk van hieruit verderzetten en Oekraïense verpleegkundigen opleiden in specifieke oorlogswondzorg.