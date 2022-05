GIRO 2022. ETAPPE 14 (Santena-Turijn) Alles is voorhanden om spektakel te krijgen: op wat wachten klassementsrenners nog?

Na de omgekeerde Milaan-Sanremo van vrijdag krijgen we nu een variant van Milaan-Turijn die de oudste klassieker in deze sport is. Het belooft een heel spectaculaire zaterdagrit te worden op en rond de Superga. De etappe is kort, maar omdat er doorlopend geklommen en gedaald wordt, is dat een dag die erin kan hakken. Het kan overigens een boeiend weekend worden voor de klassementsrenners. Turijn is het voorgerecht, de klimtocht naar Cogne zondag het hoofdgerecht. Testen kandidaten op de eindzege als Richard Carapaz, Mikel Landa of João Almeida zaterdag al de benen?

Start: om 13 uur in Santena

Aankomst: om 17.15 uur in Turijn

Afstand: 147 km (neutralisatie van 7,3 km)

Het parcours

De organisatie gaf de etappe vier sterren mee. Begrijpelijk want er moeten 3170 hoogtemeters overwonnen worden in een rit van nog geen 150 km lang. De Superga en de Colle della Maddalena zijn de twee ‘vedetten’ van de dag. Ze komen normaal altijd voor in Milaan-Turijn, maar omdat deze eendagskoers dit jaar vóór Milaan-Sanremo werd gelegd, koos RCS er toen voor de Superga te schrappen. Vandaar dat je dan Mark Cavendish als winnaar krijgt.

Net als vorige week zaterdag rond Napels wordt ook zaterdagmiddag twee keer een lus van 36,4 km rond Turijn getrokken. Het profiel van de etappe lijkt op een cardiogram. Vanaf de start gaat het op en af.

De favorieten

Milaan-Turijn ligt normaal altijd in het najaar en je kan dan ook al eens vies weer krijgen. Al is dat dit keer niet het geval. Integendeel. Na de middag kondigen ze een gevoelstemperatuur van 34 graden aan, er staat wel amper wind.

Om een idee te geven hoe lastig het kán zijn, is het voldoende om de erelijst van Milaan-Turijn eens te bekijken. Daar prijken namen als Primoz Roglic, Michael Woods, Rigoberto Uran, Alberto Contador en o.a. Diego Ulissi op.

Zowel ronderenners als heel explosieve punchers moeten van deze veertiende etappe houden. Dit lijkt me iets voor renners genre Alejando Valverde. Is dit de dag waarop de stokoude vos nog eens demonstreert dat hij zijn streken niet is verleerd? Of Simon Yates die in de Giro blijft om etappes te winnen, of Alessandro Covi die in dit onderdeel de opvolger lijkt van Diego Ulissi.

Het is ook zo’n parcours waarop Bauke Mollema, maar bijvoorbeeld ook Davide Ballerini of Mauri Vansevenant uit de voeten kunnen. Met andere woorden: er zijn véél kanshebbers. Pas als de klassementsrenners verkiezen om nog maar eens kiezen voor een staakt-het-vuren, wordt het kransje kandidaten op de zege een pak kleiner.

Dit zijn de sleutelmomenten

De Superga en de Colle della Maddalena zijn de hellingen van de dag. Eerstgenoemde wordt twee keer beklommen, terwijl de klim naar de top van de basiliek van Maddalena al een eerste keer na 11,5 km begint. Deze klim is 3,5 km lang. Het stijgt gemiddeld 8,1 procent, maar vooral de eerste 2,5 km zijn moordend met een gemiddeld percentage van 11,6 procent en een korte strook van 20 procent. Eenmaal het dorpje Terre dell Eremo bereikt, vlakt het wat uit.

De Superga dan is steiler en langer: 5 km lang, gemiddeld 8,6 procent stijgend, met ook hier ook een zwaar eerste gedeelte van 4,3 km die gemiddeld 9,1 procent klimt een zone van 14 procent telt.

Van de top van de Colle della Maddalena naar de finish in Turijn is er nog een afdaling van een kleine 12 km. Pas op 4,5 km van de streep is er nog de sprint om de bonificatieseconden in het Parco del Nobile. Wat de korte etappe extra piment mee geeft. Alle ingrediënten zijn er om een fantastische zaterdagrit te krijgen.

Dit moet u nog weten

De Colle della Maddalena wordt langs een smalle, technische weg afgedaald en trekt daarenboven door de dorpskern van Valsalice, waar het altijd opletten is voor het straatmeubilair.

De laatste vier kilometers wordt het laag vliegen, richting de Corso Moncallieri in Turijn. Pas de laatste zevenhonderd meter vlakt het wat uit maar de laatste meters gaat het nog superlicht naar beneden.

Vorig jaar was Turijn nog het decor van La Grande Partenza van de 104de Giro. Filippo Ganna won er meteen voor Ineos-Grenadiers en Italië de tijdritzege en de roze trui. Turijn is niet alleen bekend van Juventus en FC Torino, maar is ook de leefstad van Gianni Savio, de zeventiger die Drone Hopper-Androni Giocattoli runt, en ook de man was die Egan Bernal destijds prof maakte.

Turijn is ook de stad van autoconstructeur Fiat die lange tijd het wagenpark leverde voor de Giro d’Italia, maar ondertussen is het Japanse Toyota de autosponsor van de nationale ronde.