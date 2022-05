Lucernacollege jaagt op talent

Op het podium stonden vier pianisten, twee gitaristen en een danseres. Nevra speelde op gevoelige wijze het nummer 'Just for You'. Youssef klonk mysterieus op de toetsen. Luka tastte op filmische wijze de hoge en lage tonen van de piano af. Esma was nog niet zo ervaren, maar waagde zich dapper aan een moeilijk pianostuk. Amina toonde zich technisch superieur op de gitaar en wist een stuk alternatieve rock mooi te versmelten met een haast middeleeuwse ballade. Ömer was het meest stijlvol in look en riep romantische beelden op met een wals. Tenslotte danste Ella zeer modern, soepel en expressief op 'Formidable' van Stromae. De jury bestaande uit mevr. Jacobs, mevr. Lamasanu en mr. Simons, bijgestaan door mevr. De Raeve, stond een zware taak te wachten. Zoveel divers talent in zoveel verschillende stijlen. Uiteindelijk ging hun voorkeur uit naar drie laureaten: proficiat aan Ella, Amina en Youssef.