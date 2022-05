Samana Eksel op bedevaart naar de Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo

Op dit ogenblik leven daar nog 12 Norbertijnen. In de abdijkerk hielden de bezoekers een mooie gebedsviering. Verschillende kernleden lazen mooie aangepaste hedendaagse teksten. Tussendoor waren er eigentijdse muziek en liedjes. De leden kregen ook de kans om een tekst mee te lezen en om samen een gekend Marialiedje te zingen. Nadien was er gelegenheid om de abdijkerk te bezichtigen en ook het devotiebeeld van het kind Jezus van Praag. Er kon een bezoekje gebracht worden aan het museum in de Tiendschuur en aan de abdijwinkel. Na een korte wandeling was er in één van de gebouwen van Sporta een vieruurtje voorzien. Het was een fijne bedevaart met veel kansen tot ontmoetingen.