Het team van Ici Paris XL voor de nieuwe winkel in de Koning Albertstraat. — © Serge Minten

Hasselt

Parfumerieketen Ici Paris XL heeft een nieuwe stek in het enorme handelspand in de Koning Albertstraat, het duurste van de stad vlak bij de Hasseltse Grote Markt. Het gebouw stond de jongste jaren leeg, enkel in het najaar opende er telkens een kerstpop-up.