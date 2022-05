Noord-Korea registreert meer dan twee miljoen “koortsgevallen”

Na de bevestiging van een corona-uitbraak in Noord-Korea is het aantal ‘koortsgevallen’ volgens ambtenaren opgelopen tot meer dan twee miljoen. Donderdag zijn er 263.000 gevallen bijgekomen, meldden de staatsmedia vrijdag. Ze verwezen naar het verslag van het hoofdkwartier voor preventie van epidemieën. Er kan niet officieel bevestigd worden of de getroffenen besmet zijn met het coronavirus omdat het land over onvoldoende testcapaciteit beschikt.

Volgens het verslag is het totale aantal koortsgevallen gestegen tot meer dan 2,24 miljoen. Ongeveer 1,49 miljoen mensen zouden al hersteld zijn. Verder werden er nog 65 doden gerapporteerd. In totaal wonen er bijna 26 miljoen mensen in Noord-Korea.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat ervan uit dat er geen landelijke vaccinatiecampagne heeft plaatsgevonden in het land. Noord-Korea heeft tot hiertoe niet gereageerd op de aanbiedingen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten om vaccins en andere medische benodigdheden te ontvangen. Dat zegt de regering van Seoel. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un had de situatie aanvankelijk als beheersbaar bestempeld.

Ondanks het hoge aantal koortsgevallen zou de productie in landbouw en fabrieken gewoon doorgaan, zeggen de staatsmedia. “Zelfs in de hoogste noodsituatie om een epidemie te voorkomen, gaat de normale productie in belangrijke industriële sectoren en bij grote bouwprojecten zonder onderbreking door”, aldus de mededeling.

Noord-Korea had vorige week donderdag voor het eerst een officieel coronageval bevestigd. Het leiderschap in Pyongyang heeft een nationale lockdown opgelegd.