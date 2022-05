Burgemeesters en korpschefs krijgen veiligheidsbriefing over radicalisering en extremisme

Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur en Inburgering Bart Somers heeft vrijdagnamiddag in Brussel lokale besturen, de Staatsveiligheid en het OCAD samengebracht om de aanpak van radicalisering, extremisme en buitenlandse inmenging te bespreken. Het is de eerste keer dat de lokale besturen bij zo’n briefing betrokken worden.

In het Errerahuis, de residentie van de Vlaamse regering, gaven veiligheidsdiensten aan verschillende steden en gemeenten een risicoanalyse. Twintig lokale besturen zijn betrokken, met name die steden en gemeenten waar er potentiële veiligheidsrisico’s zijn op vlak van radicalisering. Ook gemeenten die op hun grondgebied geloofsgemeenschappen hebben die een erkenning kunnen aanvragen, waren uitgenodigd. Burgemeesters Vandersmissen van Mechelen, Bonte van Vilvoorde, Dries van Genk, Vints van Beringen, Yzermans van Houthalen-Helchteren, De Graef van Diest en Borremans van Heusden-Zolder tekenden present.

Minister Somers legt uit waarom hij deze eerste uitgebreide briefing voor lokale besturen en korpschefs over veiligheidsrisico’s wou organiseren: “Burgemeesters werden in het verleden niet systematisch goed op de hoogte gehouden van de mogelijke risico’s, maar zij hebben wel een veiligheidsverantwoordelijkheid. Zij moeten kunnen optreden, zij gaan in de toekomst ook adviseren over erkenningen van geloofsgemeenschappen en daarom is het belangrijk dat zij vertrouwelijke veiligheidsinformatie krijgen. Ik wil vanaf nu die informatie gestroomlijnd aan onze burgemeesters bezorgen.”

De reden van de briefing was niet een acute dreiging van aanslagen verzekerde Somers: “Waar het wel over gaat, zijn tendensen van mensen die extreem ideeëngoed aanhangen, die anderen proberen te radicaliseren of die geïnstrumentaliseerd worden door buitenlandse mogendheden”.

In verband met dat laatste verwijst Somers naar Diyanet. “Dat is in Turkije een ministerie van religieuze zaken, dat hier moskeeën in zijn greep houdt. Dat is niet aanvaardbaar dat buitenlandse mogendheden zich via religie komen moeien in onze samenleving.”

Zo’n briefing zal vanaf nu op geregelde tijdstippen plaatsvinden.