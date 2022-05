Noodherstelling tussen E313 en Antwerpse ring zorgt mogelijk voor hinder op hemelvaartweekend

Volgens AWV zal maandag moeten blijken of de vastgestelde schade kan worden hersteld door alleen de pechstrook in te nemen. Indien er ook nog een gewone rijstrook moet worden afgesloten, worden de werken uitgesteld tot donderdag. Er zal sowieso doorgang zijn over minstens één rijstrook, klinkt het.

De werken zouden drie dagen duren. Indien een rijstrook moet worden ingenomen, houdt het verkeer dat van de E313 naar de R1 richting Gent moet volgens AWV best rekening met voelbare hinder en filevorming tijdens het hemelvaartweekend.