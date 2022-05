7 miljard euro kwijt: fortuin Roman Abramovich gehalveerd door sancties tegen Rusland

Enkele opvallende vaststellingen dit jaar in de lijst met 250 rijkste mensen die in het Verenigd Koninkrijk wonen. Zo is het fortuin van oligarch Roman Abramovich gehalveerd in vergelijking met vorig jaar en staat er voor het eerst ook een parlementslid op de lijst.

In het Verenigd Koninkrijk werd vrijdag de Sunday Times Rich List bekendgemaakt. Dat is een lijst van de 1.000 rijkste mensen die in het Verenigd Koninkrijk wonen die elk jaar gepubliceerd wordt door de krant The Sunday Times.

Een opvallende naam op die lijst is de Russische oligarch Roman Abramovich. Hij stond in 2021 nog op de achtste plaats met een fortuin van 14,1 miljard euro (12 miljard pond). Maar door de oorlog in Oekraïne en de bijkomende sancties tegen verschillende Russen zag hij zijn waarde bijna halveren. The Sunday Times zet hem dit jaar op de 22ste plaats met een fortuin van zo’n 7 miljard euro (6 miljard pond). Door de sancties zag hij een groot deel van zijn activa bevrozen worden, zijn aandelen kelderen en was hij zelfs genoodzaakt zijn voetbalclub Chelsea te koop te zetten.

Rishi Sunak, en zijn vrouw Akshata Murty. — © REUTERS

En niet alleen het fortuin van Abramovich zorgt voor veel geroezemoes. Ook de naam van een Brits parlementslid prijkt voor het eerst op de lijst. Rishi Sunak, en zijn vrouw Akshata Murty, hebben samen een geschat vermogen van 862 miljoen euro (730 miljoen pond) en staan daarmee op de 222ste plek. Hij is de eerste vooraanstaande politicus die daardoor op de lijst staat sinds de ranking begon in 1989. Al zou wel enige nuancering nodig zijn. Het grootste deel van het fortuin, zo’n 690 miljard pond, komt uit aandelen van zijn vrouw in het IT-bedrijf van haar vader. Sunak zelf zou ‘slechts’ 40 miljoen pond op zijn naam hebben staan.

In totaal staan 250 namen op de lijst, waarvan er 177 zich in 2022 miljardair mogen noemen. In totaal zijn ze samen zo’n 839 miljard euro (710 miljard pond) waard, dat is een pak meer dan de 777 miljard euro (658 miljard pond) van 2021. (sgg)