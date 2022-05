Niels (24) beleeft in New York de tijd van z’n leven. — © rr

Genk/New York

Voor zijn american dream stuurde hij e-mails naar een honderdtal bedrijven en ging hij maandenlang werken voor het nodige geld. Maar het is Genkenaar Niels Vang (24) gelukt: de student Interieurarchitectuur versierde een stageplek bij de gerenommeerde interieurontwerper Ryan Korban in New York.