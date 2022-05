Vroege vlucht overleeft, Lotte Kopecky wint sprint van peloton maar is leiderstrui kwijt in Ronde van Burgos

In de tweede etappe van de Ronde van Burgos (Spa/World Tour) liet het peloton zich verrassen door de vroege vlucht. In een sprint met zeven haalde de Italiaanse Matilde Vitillo het voor haar metgezellen in de sprint. Lotte Kopecky won zeven tellen later de sprint van het peloton. Ze verliest haar leiderstrui aan de Colombiaanse Jennifer Ducuara, maar neemt wel de groene puntentrui over.