Gouverneur stuurt bakker brief na klacht klant, ging hij daarmee zijn boekje niet te buiten?

Een provinciegouverneur die zijn burgers via een persoonlijke brief op de vingers tikt, het gebeurt niet elke dag. Maar het overkwam bakker Didier Dekimpe (52), die een patisseriezaak uitbaat in het Vlaams-Brabantse Tervuren. Een ontevreden klant had namelijk een klacht ingediend bij gouverneur Jan Spooren (N-VA) omdat hij in het Frans en niet in het Nederlands bediend werd. Maar mag de gouverneur wel zo’n brief sturen? En deed de bakker in kwestie eigenlijk iets fout?