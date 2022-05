Felice Mazzu hoopt snel rond te zijn met Union-bestuur voor volgend seizoen: “Want ik heb nood aan vakantie”

Zondag wacht Union nog een laatste opdracht in de Champions’ play-offs tegen Antwerp, al wordt dat een wedstrijd zonder echte inzet. Daarom wordt er al nagedacht over volgend seizoen, want de vraag is maar hoeveel spelers we van Union volgend seizoen terugzien in het Dudenpark. En blijft coach Felice Mazzu? “Het belangrijkste voor mij is dat ik volgend jaar opnieuw een sterke spelersgroep ter beschikking heb”, doet de 56-jarige coach alvast een oproep naar het bestuur van Union.

De speculaties kunnen nu echt beginnen. Wie blijft, wie vertrekt? Bij Union wordt gevreesd voor een serieuze leegloop, aangezien heel wat spelers op binnen- en buitenlandse interesse kunnen rekenen. “Maar ik wil nog niet te veel aan het volgende seizoen denken, want zondag spelen we nog een wedstrijd”, wil Mazzu nog niet te veel nadenken.

Terugblikken op dit buitengewone seizoen deed Mazzu wel al. “Voor mij was dit het beste seizoen uit mijn carrière. Op vlak van de mentaliteit van mijn spelers en hun geloof in mijn visie, de resultaten die we behaalden, … . Het was echt een uitzonderlijk seizoen, ook al zijn we wat teleurgesteld dat we de titel niet pakten. Maar ik wil echt dat we nu niet meer aan die teleurstelling denken: wat deze groep heeft gepresteerd is uitzonderlijk, en daar moeten we om herinnerd worden.”

© BELGA

Aan de basis van het succes van Union dit seizoen lagen natuurlijk niet enkel de spelers: de hand van coach Felice Mazzu was duidelijk zichtbaar. Zien we hem volgend seizoen ook aan de zijlijn bij Union? De 56-jarige coach heeft een contract van onbepaalde duur bij de Brusselaars. “Ik heb nog geen gesprek gehad met het bestuur, maar ik hoop wel dat alles na dit seizoen snel geregeld wordt. Ik heb nood om mij even los te koppelen van het voetbal, en om op vakantie te gaan. Indien dingen niet snel geregeld zijn wordt die loskoppeling moeilijker”, lijkt de coach zeker open te staan voor een verlengd verblijf.

Maar niet zonder duidelijke afspraken. “Ik ben verliefd geworden op deze groep, en het is zeldzaam om zo’n spelerskern te hebben. Binnenkort gaan we praten, maar het zal afhangen van verschillende factoren. De samenstelling van de spelersgroep is voor mij het belangrijkste. Ik wil opnieuw een sterke spelersgroep ter beschikking hebben, maar daar twijfel ik niet aan. Het bestuur heeft de afgelopen jaren al enorm goed werk verricht, dus ik verwacht dat ze dat opnieuw zullen doen.”