Baby everzwijn uit put gehaald in Maasmechelen

Maasmechelen

Medewerkers van het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek hebben donderdagavond een reddingsoperatie uitgevoerd in Maasmechelen. Op een braakliggende terrein zat een jong everzwijntje vast in een put. Omwonenden hadden het diertje horen krijsen en gingen op het geluid af. Omdat ze zelf niet wisten wat te doen, werd het Natuurhulpcentrum gecontacteerd. Het zwijntje kon makkelijk uit de put worden gehaald. Het diertje - dat niks mankeerde - werd meteen opnieuw vrijgelaten omdat de moeder zich sowieso in de buurt ophield. mm