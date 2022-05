Okra Grote Brogel gaat op bedevaart

Al enkele jaren is de kerk van O.L.Vrouw van Rust een vaste bestemming geworden van Okra Grote-Brogel. Een 60-tal leden kwamen samen, deels met de fiets of met de wage,n aan het stemmig en mooi verzorgde bedevaartsoord in Heppeneert. De viering werd voorgegaan door E.H. Giel Stinkens en opgeluisterd door het Okra-koor. Door de zomerse temperaturen op deze 18de mei moest de fietsgroep onderweg naar huis, gelaafd worden aan een ander heilig huisje...