Okra bezoekt het Mijnmuseum op Thorpark

De leden van Okra keerden terug naar de tijd dat er nog steenkolen werden ontgonnen in onze provoncie.

Vele Limburgers hadden familie die destijds hun dagelijks brood verdienden als mijnwerker. Een kleine delegatie van Okraleden tekende present voor een bezoek aan het Mijnmuseum in het Thorpark om een impressie te krijgen van de zware werkomstandigheden in deze specifieke werksfeer. Iedereen had wel een toepasselijk verhaal bij dit bezoek.