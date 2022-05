Geslaagde start voor Belgische topkajakkers: Bram Sikkens peddelt naar eerste World Cupfinale

Meer dan vijfhonderd kajaksters en kajakkers uit vijftig landen kleuren het deelnemersveld van de eerste World Cupraces, die dit weekeinde in het Tsjechische Racice worden gepeddeld. Daaronder steken bij acht Belgen en die bleken meteen present op hun eerste afspraak dit seizoen met dit internationaal veld. Bram Sikkens pakte in de K1 voor het eerste een A-finaleticket

Voor het eerst kwam er in een World Cup race een Belgische vrouwen K4 het water op. Het duo Broekx - Peters, 9de op de Spelen in Tokyo, stapten in de boot met Camille Dewaele, een 27-jarige kajakster uit KCC Mechelen, en Amber Van Broekhoven, amper eenentwintig en Neerpeltse clubgenote van Lize Broekx en Hermien Peters. Het Belgisch kwartet debuteerde niet onaardig. Zij plaatste zich als vijftiende op eenentwintig teams nog net voor de halve finale en daarin sleepten de Belgische kajaksters een ticket voor de B-finale. die zaterdagochtend om 9.45 uur wordt gevaren.

Bij de mannen startte de K2 Sikkens - Peters op de openingsdag in de K1 races. Bram Sikkens, de 26-jarige Mechelaar, leverde in de K1 500m twee knappe races af. In de ochtend won hij zijn voorwedstrijd en liet de tweede snelste tijd op 31 deelnemers noteren. In de halve finalerace ging Bram op zijn elan door. Hij finishte derde en dat bleek net voldoende om zich in de A-finale, lees bij de top negen, te peddelen. Onze landgenoot klokte de zevende snelste tijd van de negen finalisten, die zaterdag om 12.11 uur in hun medaillerace aan de slag mogen.

Artuur Peters, 10de op de Spelen, legde in zijn K1 1000m races ongeveer hetzelfde parkoers af als zijn K2-maatje. De 26-jarige Neerpeltenaar won zijn voorwedstrijd en finishte daarna ook derde in de halve finalerace. Daardoor werd een tweede Belgische A-finaleticket meteen een feit.. Artuur vaart zaterdag zijn A-finale om 12.55 uur.

Maarten De Wilde, technisch directeur Topsport Kajak, blikte tevreden terug op de resultaten van zijn atleten tijdens die openingsdag. “De K4 vrouwen voer een puike en regelmatige halve finalerace en loste perfect onze verwachtingen in. Bram bewees dat hij in een uitstekende vorm verkeert en lijkt dus klaar voor de K2 500m, de nieuwe Olympische discipline. Zijn teamgenoot Artuur haalt hier hetzelfde niveau als op de Spelen. Het wordt dus niet alleen uitkijken naar hun A-finales, maar ook naar hun voorwedstrijd in de K2 500m voor hen dus ook een nieuw nummer en vooral een belangrijke test met het oog op de Spelen 2024.”