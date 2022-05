OH Leuven neemt doelman Nordin Jackers over van Waasland-Beveren

De Leuvenaars waren dringend op zoek naar een nieuwe doelman omdat Rafael Romo naar het het Amerikaanse DC United trok en Alex Runarsson vermoedelijk terugkeert naar Arsenal.

“Nordin Jackers is een getalenteerde, jonge Belgische doelman die zijn klasse toonde in het afgelopen seizoen bij Waasland-Beveren”, stelde coach Marc Brys op de website van OH Leuven. “Versterking in doel was een prioriteit en ik ben dan ook blij dat we dit met de komst van Nordin Jackers al hebben kunnen realiseren.”

Jackers is een jeugdproduct van KRC Genk waar hij in 2015 bij de A-kern kwam. Doorbreken bij de Limburgers lukte niet helemaal en op zoek naar meer speelminuten vertrok hij in 2019 op uitleenbasis naar Waasland-Beveren, dat hem het seizoen erna definitief overnam van Genk. Op de Freethiel groeide Jackers, voormalig jeugdinternational, uit tot onbetwiste nummer 1 tussen de palen en kapitein. Dit seizoen hield hij in totaal in 27 wedstrijden vijf keer de nul bij Waasland-Beveren, dat in de 1B Pro League op de derde plaats eindigde.

“We wensen Nordin nog veel succes toe in zijn verdere carrière”, klinkt het bij Waasland-Beveren.