Onze tv-tips: boerderijdrama, kwajongens en ware liefde

White House Farm

Canvas, za, 20.40u

Bejubelde Britse minireeks over het onderzoek naar de moord op een familie in een boerderij in Essex in 1985. De politie krijgt het beeld van een hechte familie, die wel een teruggetrokken bestaan leidt. Inspecteur ‘Taff’ Jones trekt gauw zijn conclusies, maar brigadier Stan heeft daar zijn twijfels bij. Gebaseerd op ware gebeurtenissen. Er is voor een zeer trage cameravoering gekozen, waardoor je bij sommige scènes een zeer ongemakkelijk gevoel krijgt. (tove)

Bad Boys for Life

VTM, za, 20.20u

De televisiepremière van de best bezochte film in de Amerikaanse zalen in 2020. Met dank uiteraard aan de coronacrisis, want de film van Adil El Arbi en Bilall Fallal had nog het geluk om vlak ervoor te verschijnen. Voor de hoofdrol konden ze op Will Smith rekenen, die toen nog lang niet in opspraak was. Met dit vervolg op de Bad Boys-film uit de jaren 90 hebben de Belgische filmmakers zich in Amerika op de kaart gezet. (tove)

© rr

God’s Own Country

Canvas, zo, 21.55u

Een schapenboer leert wat liefde is in het ruige maar ontroerende homodrama God’s Own Country. De film wordt nu al de Britse Brokeback Mountain genoemd, en niet helemaal onterecht. Maar terwijl het onderwerp in de film eerder een obstakel is voor de personages, komt het deze keer zelfs amper ter sprake. De film werd alom gelauwerd en won prijzen op grote filmfestivals. Vooral acteur Josh O Connor, later te zien als prins Charles in The Crown, valt op. (tove)