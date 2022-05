UITSLAG GIRO RIT 13. Arnaud Démare sprint in extremis naar derde ritzege na dolle achtervolging op vroege vluchters

Arnaud Démare is dé sprinter van deze Giro. De 30-jarige Fransman won in Cuneo al zijn derde massaspurt na een etappe waarin de sprinters de vier vluchters pas op 700 meter van de streep de nekslag gaven. Het nieuws van de dag was toch de opgave van kandidaat-eindwinnaar Romain Bardet die het eerste koersuur ziek uit de Giro stapte.

Roze trui (algemeen klassement): Juan Pedro López (Spa)

Paarse trui (puntenklassement): Arnaud Démare (Fra)

Blauwe trui (bergklassement): Diego Rosa (Ita)

Witte trui (Jongerentrui): Juan Pedro López (Spa)

Hoe kwam de zege tot stand?

Nog maar eens in de massaspurt. Al was het ontsnapte kwartet al de laatste kilometer ingedoken toen de sprinters pas uitzicht kregen op de dagwinst. Voor Démare was het al zijn achtste zege ooit in de Ronde van Italië. Zonder ongelukken neemt de Picardiër ook voor de tweede keer de puntentrui mee naar Frankrijk.

Démare hield uiteindelijk de van veel te ver komende Duitser Phil Bauhaus gemakkelijk af terwijl Cavendish wel probeerde uit het wiel van de Fransman te komen, maar hij miste frisheid om zijn kattensprong met succes af te ronden.

Wie reed zich in de kijker?

Eerst Filippo Tagliani. De tactiek van het kleine Drone Hopper – Androni Giocattoli is heel simpel. Ploegbaas Gianni Savio dropt ofwel deze Italiaan of Mattia Bais in de aanval. Na een gevecht van acht kilometer besloot puntentruidrager Arnaud Démare dat hij kon leven met een vlucht van vijf waarin naast bovengenoemde ook de Nederlanders Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma), Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Mirco Maestri (Eolo-Kometa) en Nicolas Prodhomme (AG2R-Citroën) zaten. Waarna Groupama-FDJ de weg voorin blokkeerde en besloten wat te slenteren langs de Ligurische kust.

Voor Tagliani was het al de vijfde keer dat hij mee zat in de vlucht van de dag. De 26-jarige Italiaan pakte in de eerste tussensprint de volle buit en loste op 100 km van de finish voorin de rol. Opdracht volbracht.

Verder van de rest leek het alweer een vrij saaie rit te worden waarin de vier maximaal een kleine zeven minuten voorsprong kregen in de buurt van de Colle di Nava. Wat best veel was! En dat leverde in die zin spankracht op dat het peloton werkelijk alle zeilen moest bijzetten om de vier vluchters tot de orde te roepen. Pas na de enige hindernis van de dag (Eenkhoorn kwam als eerste over de top) bundelden Groupama-FDJ, Israel-Premier Tech (voor Nizzolo) en Team DSM (voor Bol/Dainese) en Quick-Step Alpha Vinyl de krachten, maar het was al op 20 km van de finish duidelijk dat het een dubbeltje op zijn kant zou worden. Meer zelfs, daar al moest Arnaud Démare jongens van zijn lead out in de loopgraven jagen, want voorin bleven ze hard doorgaan. In tien kilometer tijd werd anderhalve minuut voorgift weggeknabbeld. Waardoor de vier vluchters met een voorsprong van één minuut de laatste tien kilometer in gingen. Op 1100 meter van de finish sprong Julius van den Berg weg, maar daarmee verstoorde hij ook de samenwerking. Pascal Eenkhoorn ging hem terughalen, maar het peloton zat dan al op tgv-snelheid.

Wat deden de favorieten?

De Giro speelde vrijdagmiddag in Ligurië Romain Bardet kwijt, de man die voor hetzelfde geld afgelopen zondag nog won op Blockhaus.

Zijn opgave is niet alleen een klap voor de Fransman in kwestie en zijn Team DSM, maar ook voor de Ronde van Italië zelf die niet breed zit in de grote namen. De winnaar van de Tour of the Alps werd donderdagmiddag bevangen door de warmte, raakte ‘s avonds ziek en zijn maag werd er niet beter op.

Hij was danig ontgoocheld dat hij niet eens wou praten met Bradley Wiggins die als televisiejournalist op de motor voor GCN naast hem ging rijden toen hij nog in de passagierszetel zat. Wat later stapte de nummer vier in de stand over in een auto van een verzorger die hem naar Cuneo bracht. Daarmee krijgt Thymen Arensman tegen wil en dank nu vrije baan om zelf een leuke eindklassering na te jagen.

Dan is er nog Juan Pedro López die zijn tiende leiderstrui ging afhalen. Daarmee rijdt de Spanjaard van Trek-Segafredo zich voor zijn land in de geschiedenis van de Giro d’Italia.

Wat deden de Belgen?

Net als in de donderdagrit naar Genua kwamen onze landgenoten niet in het stuk voor. Laat ons hopen dat ze zaterdag rond Turijn wel een gooi doen naar de ritzege.

Dries De Bondt was met een zevende plaats de eerste landgenoot in de groepsspurt van Cuneo. Edward Theuns, eerder al goed voor drie rituitslagen in de top-tien, miste ergens zijn sprint. De Gentenaar van Trek-Segafredo was dit keer zestiende.

Verder nog iets dat u moet weten?

Het ging in de finale zo hard om de vluchters weer te halen, dat er iets minder dan dertig kilometer een breuk kwam in het peloton. In de laatste groep zaten vooral renners à la Simon Yates die geen belang hadden bij het resultaat van de dag.

Uitslag rit 13

1. Arnaud Démare (FRA) in 3u18’16”

2. Phil Bauhaus (DUI)

3. Mark Cavendish (GBR)

4. Fernando Gaviria (COL)

5. Alberto Dainese (ITA)

6. Simone Consonni (ITA)

7. Dries De Bondt

8. Giacomo Nizzolo (ITA)

9. Andrea Vendrame (ITA)

10. Tobias Bayer (OOS)