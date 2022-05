Werchter Encore gaat op in TW Classic, Noordkaap toegevoegd aan de affiche

Rock Werchter Encore was bedoeld als een extra festivaldag: “om de terugkeer van de festivals te vieren", klinkt het bij de organisatie. Maar bij Werchter zeggen ze nu dat het momentum niet meezit. “De goesting om na twee jaar stilte weer in volle glorie festivals te beleven is groot. Maar er zijn een paar dompers op de feestvreugde. Het consumentenvertrouwen is zoek, de live entertainmentsector kampt met personeelstekort, productiekosten swingen de pan uit. Het extra dagfestival Rock Werchter Encore zou landen op 25.000 festivalgangers. Dat is mooi maar gezien de omstandigheden was een ander plan toch de betere optie. Rock Werchter Encore gaat op in TW Classic. Er wordt niet op één maar drie podia – Main Stage, The Barn, KluB C - geprogrammeerd. De ticketprijs van TW Classic blijft onveranderd. Rock Werchter Encore tickets zijn geldig voor TW Classic.”

Dat betekent dus dat wie al een kaartje had voor TW Classic, er nu voor dezelfde prijs een pak bands bijkrijgt. Stonden al op de affiche: Nick Cave and The Bad Seeds, Placebo, The Smile, Courtney Barnett, Sleaford Mods en Whispering Sons. Komen daarbij: Florence + the Machine, The Kid Laroi, The Specials, Zwangere Guy, Intergalactic Lovers, Sky Ferreira, AG Club, Sylvie Kreusch en - nieuw op de affiche - Noordkaap.

Wie verhinderd is op zaterdag 25 juni kan via Ticketmaster een terugbetaling van zijn/haar Rock Werchter Encore ticket vragen.

twclassic.be