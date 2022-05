Nederlandse autodief steelt oldtimer Ford Mustang en laat wagen uitbranden

Op 3 april 2018 werd de Ford Mustang uit de garage van een appartementsgebouw in Genk gestolen. Er waren geen inbraaksporen, maar na een controle van de ANPR-camera’s in de buurt werd de oldtimer om 3 uur ’s nachts op de E314 richting Nederland opgemerkt. De gestolen wagen, met een waarde van 100.000 euro, werd achtervolgd door een Skoda Fabia. De volgwagen stond op naam van de 27-jarige Nederlander. “Later vonden we de oldtimer volledig uitgebrand terug”, aldus de procureur.

Vlammen

De twintiger werd gearresteerd en vertelde dat hij die nacht chauffeur moest spelen voor twee kennissen. “Ik had een rijbewijs en een auto. Ik moest naar Genk rijden, maar ik ben daar gewoon buiten blijven wachten”, zo verklaarde hij voor de Tongerse rechter. Tijdens de terugrit zou de Mustang spontaan vuur gevat hebben. “Ik reed met mijn auto achter de gestolen wagen aan. Opeens gingen ze in de remmen omdat ze vlammen van onder de motorkap zagen komen. Omdat het regende begon de Mustang te slippen. Ik ben er dan zelfs met mijn wagen op ingereden.”

18 maanden

Over wie zijn twee kompanen net waren, wil de man geen verklaringen afleggen. Daarom stond hij vrijdagochtend alleen ter verantwoording voor de Tongerse rechter.

De man riskeert een celstraf van achttien maanden en een geldboete van 1.200 euro omdat de man al elf eerdere veroordelingen op zijn strafblad heeft staan. De eigenaar van de oldtimer vraagt een voorlopige schadevergoeding van 1 euro zodat hij nog de kans krijgt om de werkelijk geleden schade aan te tonen.

De advocaat van de man vraagt een eenvoudige schuldigverklaring en wijst op het overschrijden van de redelijke termijn. “Het onderzoek is al jaren afgerond maar het komt nu pas voor uw zetel”, zo klonk het. “Mijn cliënt was in die periode nog heel jong, hij had foute vrienden en hij heeft daarom slechte keuzes gemaakt. Maar hij heeft zijn leven gebeterd.”

Vonnis volgt op 17 juni.