Gluren bij BV’s: Lesley-Ann Poppe poseert met gouden strandgast en de grote liefde van Julie Vermeire

Lesley-Ann Poppe poseerde met een krokodil, Julie Vermeire met een hond en Zita Wauters blikte terug op een vakantie in de Verenigde Staten. Afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op de sociale media – die we graag even voor je bundelen.