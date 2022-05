Knallen en mysterieuze lichtflitsen schrikken stationsbuurt op, brandweer vindt al snel oorzaak

In Aarschot waren er in de nacht van donderdag op vrijdag enkele knallen en lichtflitsen te zien in de buurt van het station. De oorzaak was een poging tot diefstal van koper.

Heel wat mensen hadden de knallen gehoord of lichtflitsen gezien, zelfs tot in het Leuvense, en er was dan ook heel wat rond te doen op sociale media. Was het vuurwerk? Of was het onweer al losgebarsten? Ook de brandweer kreeg de meldingen binnen en ging ter plaatse een kijkje nemen. Zij stelde vast dat een kabel in een kabelgoot doorgebrand was.

Dat had een kortsluiting veroorzaakt in de bovenleiding, wat meteen de flitsen verklaarde. Blijkbaar hadden dieven geprobeerd om het koper uit de kabels te stelen. De politie kwam ter plaatse voor verder onderzoek. “Als je de voorbije nacht iets verdacht hebt opgemerkt, gelieve ons hiervoor een mailtje te sturen op PZ.Aarschot@police.belgium.eu. Ook als je de komende dagen of nachten iets verdacht ziet, bel dan direct 101”, klinkt het bij de politie.

Het incident veroorzaakte weinig hinder op het spoor. Spoorwegbeheerder Infrabel bevestigt ook dat er geen gevaar was.