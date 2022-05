Broers van 16 en 18 jaar gearresteerd voor zware vechtpartij in Alken

De politie Kanton Borgloon heeft twee Hasseltse broers van 16 en 18 jaar gearresteerd voor een zware vechtpartij in Hasselt in maart. Een minderjarige jongen werd toen in elkaar geslagen. De 18-jarige zit in de gevangenis.

De tiener werd eind maart slachtoffer van de zware geweldpleging in Alken. De vechtpartij werd gefilmd en verspreid via het internet. Op de filmpjes die circuleerden kwamen de verdachten onherkenbaar in beeld. De politie Kanton Borgloon startte een onderzoek en kon uiteindelijk enkele verdachten identificeren. Woensdag werd samen met de politie LRH een huiszoeking uitgevoerd in Hasselt. Twee broers van 18 en 16 jaar oud werden gearresteerd en verhoord.

De minderjarige werd voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg voorwaarden opgelegd, waaronder een huisarrest. De meerderjarige werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren en aangehouden. Hij werd naar de gevangenis in Hasselt overgebracht. Een derde verdachte is intussen ook geïdentificeerd. Hij kon nog niet worden verhoord. Het onderzoek wordt voortgezet. siol