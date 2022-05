Anderlecht-voorzitter benadrukt belang van provinciaal voetbal: “Zonder Bilzen geen Anderlecht”

Vandenhaute: “Hallo daar in Hasselt! Ik hoop dat jullie er een fantastische avond van maken. Nu alvast een dikke proficiat aan de laureaten van de verschillende provinciale reeksen! Het provinciaal voetbal maakt deel uit van ons ecosysteem. Zonder provinciaal voetbal, geen profvoetbal. Zonder Bilzen geen Anderlecht. Ik kom uit het provinciaal voetbal in Oost-Vlaanderen. Elke maandagochtend kijk ik nog in de krant naar de uitslag van mijn vroegere ploegen. Jullie zijn allemaal superbelangrijk daar in Limburg. Een dikke proficiat aan alle laureaten.”

(as)