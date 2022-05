Anderlecht-icoon Michel Verschueren verliest echtgenote Marie-Louise Susic (86)

Marie-Louise Susic is overleden. De vrouw van Michel en moeder van Michael Verschueren werd 86 jaar. Dat meldt RSC Anderlecht vrijdagnamiddag op de clubwebsite.

“Onze club vernam met droefenis het overlijden van Marie-Louise Susic, de echtgenoot van Michel Verschueren en moeder van Michael”, schrijft Anderlecht op de clubwebsite. “Marie-Louise Susic overleed vrijdag op 86-jarige leeftijd in Vilvoorde. De voltallige club leeft mee met voormalig Anderlecht-manager Michel Verschueren en Michael Verschueren, die vandaag bestuurslid is van onze club. We wensen de voltallige familie en vrienden van Marie-Louise veel sterkte toe.”

Via deze weg wenst ook onze redactie de vrienden en familie van Marie-Louise heel veel sterkte toe.