ROYALS. Meghan en Harry blazen vier kaarsjes uit, de gastenlijst voor troonfeest van de Queen en een stralende prinses

Huwelijksverjaardag Harry en Meghan

Vorige week donderdag, op 19 mei om precies te zijn, vierden Harry en Meghan Markle hun vierde huwelijksverjaardag. Het koppel stapte in 2018 voor de ogen van miljoenen fans en koningsgezinde Britten in het huwelijksbootje. En het waren, zacht gezegd, vier bewogen jaren. Niet alleen stapte het koppel uit de koninklijke familie en verhuisden ze naar de Verenigde Staten, ook mochten ze sinds ze trouwden twee kindjesverwelkomen: Archie en Lilibet.

Harry en Meghan Markle op hun huwelijk — © ISOPIX

Sterren voor de Britse Queen

En dat is niet de enige heuglijke gebeurtenis. Dit jaar zit de Britse koningin Elizabeth II maar liefst zeventig jaar op de troon en dat zal in juni gevierd worden met een reeks concerten op Buckingham Palace. En de sterren die maar liefst 2,5 uur lang zullen optreden, zijn niet de minste. Onder meer Alicia Keys, Duran Duran en Andrea Bocelli zullen van de partij zijn. Voeg daar nog enkele andere wereldsterren aan toe zoals David Beckham en Stephen Fry en het feestje is compleet.

Niet getreurd als je er zelf niet bij kan zijn. De BBC zal het hele concert live uitzenden op zaterdag 4 juni.

© REUTERS

Onverwacht bezoek in Spanje

In Spanje hielden ze afgelopen week even de adem in want niemand minder dan de Spaanse koning Juan Carlos was even in zijn thuisland. De oude vorst was twee jaar in ballingschap, maar de corruptieonderzoeken naar hem zijn zonder gevolg geklasseerd, en dus keerde hij terug. Niet om in Spanje te blijven, het gaat slechts om een blitzbezoek. Juan Carlos, die er inmiddels 84 is, zal meteen terug in Abu Dhabi zijn.

© AP

Recyclage in Zweden

Niet alleen onze koningin Mathilde en haar Nederlandse collega Máxima zijn goed in het recycleren van outfits. Ook de Zweedse kroonprinses Victoria dook voor het bezoek van de Finse president Sauli Niinistö en zijn vrouw Jenni Haukio in haar kledingkast, en haalde er een oude klassieker boven. De blauwe, elegante jurk was in 2018 al eens op een staatsportret te zien en stal toen de harten van heel wat koningsgezinde fans.

Klein detail: vier jaar geleden had de jurk nog geen mouwtjes.

© KUNGAHUSET

Op missie in Nederland

Geen elegante outfit voor Willem-Alexander. De Nederlandse koning nam in Schaarsbergen deel aan een militaire oefening. De vorst viel, gekleed in legerkledij, onder meer een bezet huis binnen en reed mee met een patrouillevoertuig. Ook werd er geschoten − met losse flodders − en ging er een deur de lucht in.

Dat de koning mocht deelnemen aan de oefening is vrij uniek. Buitenstaanders, en daar valt zelfs de Nederlandse vorst onder, mogen doorgaans niet deelnemen aan dat soort oefeningen.