Hond redt leven van eigenaar en ontsnapt zelf op het nippertje aan kwade beer met welpjes

Het is de gewoonte dat honden vrij buiten lopen in de regio van de Blue Ridge Mountains in de Amerikaanse staat Georgia. De meeste hondeneigenaren die nabij het onherbergzame gebied wonen, hebben naar eigen zeggen zelfs geen leiband. Maar de bewoners moeten hun buurt ook delen met wilde dieren, zoals beren die welpjes grootbrengen. Dat loopt soms fout wanneer zo’n mama beer en de buurtbewoners elkaars pad kruisen, zoals bovenstaande beelden bewijzen. “Mijn hond redde mijn leven”, aldus de vrouw die de beelden maakte. “Maar kon toen ook op het nippertje ontsnappen wanneer hij te dicht bij de welpjes kwam.”