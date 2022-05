Kosteloos kledij terugsturen lijkt op zijn retour. Maar hoe vermijd je extra kosten en vind je meteen de juiste maat?

Broeken, bloesjes, schoenen… allemaal kopen we ze massaal online. En omdat we vaak twijfelen over de juiste maat bestellen we meteen meerdere exemplaren, onder het motto “we kunnen toch retouren”. Helaas voor de twijfelende fashionista rekenen steeds meer winkels nu wel retourkosten aan. Wie die wil vermijden, kan dus maar beter gericht winkelen en meteen op zoek gaan naar de juiste maat. Alleen… hoe doe je dat?