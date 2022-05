Mondmaskerplicht op openbaar vervoer verdwijnt vanaf maandag

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

De coronabarometer die sinds maart dit jaar op code geel stond, wordt gedeactiveerd. Dat heeft het Overlegcomité beslist. Daardoor verdwijnt vanaf maandag 23 mei de mondmaskerplicht in het openbaar vervoer en het Passenger Locator Form voor de meeste reizen.

De mondmaskerplicht vervalt overal behalve in ziekenhuizen, bij de dokter en in apotheken. Men moet dus niet langer een mondmasker dragen in het openbaar vervoer. Wel blijft het mondmasker aangeraden op erg drukke plaatsen of in zorgomgevingen zoals woonzorgcentra of bij de tandarts, kinesist, psycholoog of logopedist.

Het verbod op niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie wordt ook opgeheven. Ook vervalt de verplichting om het testen op dag 1 en 7, de quarantaine van 10 dagen en het kunnen voorleggen van het Passenger Locator Form en een geldig vaccinatie-, herstel- of testcertificaat.

Dat vervalt wel niet voor reizigers die uit een land komen waar een zorgwekkende variant circuleert.