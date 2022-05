Het laatste Genkse loodje voor Bernd Storck: “Zondag pas nieuws over mijn toekomst”

KRC Genk en coach spraken onderling af om pas over zijn toekomst te communiceren na de laatste opdracht in play-off 2, waarin niets meer op het spel staat. “Dus ga ik ook geen uitgebreide evaluatie maken. Natuurlijk ben ik ontgoocheld over het resultaat. Het was toen ik begin december overnam ook mijn doel om de top vier te halen en daarin zijn we niet geslaagd. Dat vind ik heel jammer.”

Maar je hebt de evaluatie wel gemaakt met Head of Football Dimitri de Condé?

Bernd Storck: “Zeker en vast, we werken heel nauw samen. Het is duidelijk wat de oorzaken zijn dat de ploeg dit seizoen onder de verwachtingen zijn gebleven. En wat er moet veranderen in de toekomst. Ik ga ook niet op zoek naar excuses. Eén ding wil ik wel zeggen: als ik over één ding tevreden ben, dan is het over de vooruitgang die we geboekt hebben in defensief opzicht. In 17 wedstrijden in de reguliere competitie kregen we slechts 18 doelpunten binnen. Het is enkele jaren geleden, dat Genk nog zo’n goede statistieken kon voorleggen.”

Dus was het vele roteren achteraan nog zo slecht niet?

“Precies. Daar wil ik toe komen. Ik vind dat ik de afgelopen maanden in de media niet altijd even correct behandeld ben. Ik heb de indruk dat bepaalde analisten een andere trainer richting Genk wilden duwen. Daar stel ik me vragen bij. Anderzijds is het wat het is en moet ik het accepteren. Zo zit het voetbal nu eenmaal in mekaar. Ik kan alleen maar proberen om mijn job zo goed mogelijk te doen. En dat zal ik ook doen tot het allerlaatste moment. Het is jammer dat er in Mechelen niets meer op het spel staat. Ik denk dat we in play-off 2 sterk gepresteerd hebben, tot we vorige week op een sterker AA Gent zijn gestuit. Dat was ook voor mij een zware ontgoocheling.”

Met welke ploeg ga je de laatste wedstrijd in Mechelen afwerken?

“We gaan er alles aan doen om daar te winnen. Zo zit ik in mekaar. We zullen het moeten stellen zonder Theo Bongonda. Hij liep een spierblessure op in de hamstrings en is ook onzeker voor de interlands met Congo. Verder zullen er enkele andere spelers starten dan tegen AA Gent, er zal ook opnieuw een jongere voluit zijn kans krijgen. Ik zal bovendien al wisselen aan de rust, alles is uitgebreid doorgesproken met de spelers.”