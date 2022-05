Wateroverlast Limburg: eerste straten komen blank te staan

Door de zware regenval zijn vrijdagnamiddag een aantal straten blank komen te staan in Bilzen en Hoeselt. Op de E313 in Tongeren gebeurde een ongeval. Donderdagnamiddag viel een grote boom door het stormweer al op de kerk van Tervant.

Vrijdagnamiddag krijgen we opnieuw stormweer in Limburg. Er kan meer dan 50 liter regen per vierkante meter vallen en de code oranje is afgekondigd.

In de Brugstraat in Bilzen kwam door de zware regenval een riooldeksel omhoog. Een bestuurster kon niet meer uitwijken en reed met haar auto in de openstaande riolering. Twee andere auto’s kwamen ook in de put terecht. Daarna werden er kegels rond gezet om passanten te waarschuwen. De banden van alle drie de wagens zijn vernield.

De banden van de drie wagens werden vernield door het rioolputje. — © Tom Palmaers

Op de E313 in Tongeren richting Hasselt gebeurde rond 14.15 uur een ongeval. Een auto belandde tegen de vangrail in de middenberm, waardoor de linkerrijstrook versperd raakte.

Onder meer de Industrielaan in Hoeselt kwam door de regenval al snel blank te staan. Op de Riemsterweg in Bilzen waaide een boom om.

De Industrielaan in Hoeselt kwam al snel blank te staan. — © Tom Palmaers

Op de Riemsterweg in Bilzen waaide een boom om. — © Tom Palmaers

Donderdagmiddag werd in Tervant al een grote boom ontworteld door een korte maar hevige storm. De boom viel op het dak van de kerk van Tervant, met de nodige schade tot gevolg. De fietsstalling van de nabijgelegen kinderopvang raakte bedolven onder de takken en ook twee geparkeerde auto’s liepen schade op. Vrijdag gingen de stadsdiensten ter plaatse om de boom te verzagen en op te ruimen.

Het dak van de kerk van Tervant raakte donderdag beschadigd. — © Zahra Boufker

