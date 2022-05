Twee doden bij ongeval met paraglider in Duitsland

De twee stegen donderdag in een gemotoriseerde paraglider op van het vliegveld Ballenstedt-Asmusstedt in de deelstaat Saksen-Anhalt, midden Duitsland. Volgens het onderzoek kregen ze de opdracht te landen vanwege een voorspelde weersverandering. Korte tijd later werd de paraglider kennelijk gegrepen door een windvlaag. Daardoor stortte het toestel vanop 40 meter hoogte neer in een veld naast de landingsbaan. De politie heeft een onderzoek ingesteld en de paraglider in beslag genomen.