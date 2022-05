Belgen krijgen nieuwe trainer bij Borussia Dortmund: wegen van Duitse topclub en trainer Marco Rose scheiden

Het vertrek van Rose is het gevolg van een “intensieve seizoensanalyse”, meldt Dortmund. Naast Rose namen ook onder meer algemeen directeur Hans-Joachim Watzke en sportdirecteur Michael Zorc deel aan het overleg.

De 45-jarige Duitser stond nog maar een seizoen aan het roer bij Dortmund. Voordien coachte hij onder meer Red Bull Salzburg en Borussia Mönchengladbach. “Ondanks een moeilijk seizoen met veel onzekere factoren was ik overtuigd van onze koers die we volgden”, verklaarde Rose. “Tijdens ons gesprek ontstond bij mij de indruk dat een honderd procent overtuiging bij alle verantwoordelijken niet meer aanwezig was. Uiteindelijk hebben we daarom samen besloten de samenwerking te beëindigen.”

“Deze dag is niet gemakkelijk voor ons allemaal, want de wederzijdse waardering tussen ons was, is en blijft groot”, reageerde Watzke. “Na een seizoen dat om verschillende redenen niet aan de verwachtingen voldeed, moesten we vaststellen dat we op veel vlakken niet het maximum uit onze mogelijkheden hebben gehaald.”

Ook assistenten Alexander Zickler, René Maric en physical coach Patrick Eibenberger verlaten BVB. Borussia Dortmund zal in de komende dagen gesprekken voeren over de samenstelling van de toekomstige trainersstaf, klinkt het nog.

Dortmund eindigde afgelopen seizoen op de tweede plaats in de Bundesliga, op acht punten van kampioen Bayern München. In de Champions League bleef de ploeg van Rose steken in de groepsfase, waarna in de tussenronde van de Europa League de latere finalist Rangers te sterk was. Met Thomas Meunier, Thorgan Hazard en Axel Witsel had de Duitse topclub drie Rode Duivels in de rangen. Witsel bevestigde intussen wel dat hij deze zomer Dortmund verlaat.