LIVE GIRO. Kans voor vluchters of binden klassementsmannen de strijd aan?

Tussen Santena en Torino wacht het peloton in de 14de Girorit 147 intense kilometers. Het totale hoogteverschil van 3.000 meter is, vergeleken met de lengte van de etappe, een Alpenetappe waardig. De finale omvat twee plaatselijke ronden van 36,4 kilometer met beklimmingen naar Superga en de Colle della Maddalena. Een kans voor vluchters of binden de klassementsmannen de strijd aan? Volg het hier live.