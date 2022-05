Politie LRH spoort vier geitjes op die verdwenen op kinderboerderij in Kiewit

De afgelopen dagen zijn vier geitjes meegenomen op een kinderboerderij in Kiewit. De politie LRH kon de beestjes allemaal opsporen en bracht ze in goede gezondheid met de combi terug.

De politie LRH kreeg zowel woensdag als donderdag een melding binnen dat er telkens twee geitjes waren meegenomen uit een weide van de kinderboerderij op het Domein Kiewit. Het was een verwarde persoon die de jonge geitjes mee naar huis had genomen. De politie kon de geitjes al snel terugvinden. Ze werden goed verzorgd en konden dan ook in goede gezondheid terug naar de kinderboerderij gebracht worden. De persoon in kwestie kreeg de nodige pv’s. siol