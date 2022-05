Tevreden Hein Vanhaezebrouck verlengt contract bij AA Gent: “Ik heb duidelijke garanties gekregen”

De kogel is door de kerk. Hein Vanhaezebrouck blijft tot medio 2024 trainer bij AA Gent. De 58-jarige coach onderhandelde uitgebreid met het Gentse clubbestuur en raakte overtuigd van een verlengd dienstverband in de Ghelamco Arena: “Er zijn ook een aantal aspecten in onze evaluatie waar het beter kan en waar we absoluut winst moeten maken om in de rangschikking plaatsen te winnen. Daar willen we nu werk van maken in het tussenseizoen.”

“Zowel de voorzitter als ik hebben dat altijd goed verwoord”, keek Hein Vanhaezebrouck met een knipoog terug op de voorbije onderhandelingsperiode. “We bleven ook altijd on speaking terms. Ik heb altijd al een goede band gehad met de voorzitter en Michel. Bovendien heb ik ook altijd gezegd dat ik hier wilde blijven en dat ik niet naar een andere club in België wilde gaan. Toch zeker omdat ik merkte dat er een mogelijkheid was om hier verder te gaan. We kennen elkaar heel goed en vinden elkaar uiteindelijk ook steeds.”

Toch beseft Vanhaezebrouck dat de financiële mogelijkheden bij de Buffalo’s minder ver reiken dan bij andere Belgische topclubs. “Het zijn financieel geen makkelijke tijden. We zijn door het ticketing- en horecaverhaal zeker getroffen, maar hopelijk is die oorlogssituatie in Europa snel voorbij, zodat onze supporters ook minder zorgen hebben. Het is onze bedoeling om met goed voetbal en mooie resultaten de fans opnieuw naar het stadion te lokken.”

Inhoudelijk wilde de Gentse coach niet al te diep ingaan op de gesprekken die hij de voorbije weken en maanden heeft gevoerd met het clubbestuur: “We hebben uiteraard enkele belangrijke zaken besproken. Er was ook heel veel bereidheid vanuit de voorzitter en Michel. Ik vraag evenwel nooit dingen die onmogelijk zijn. Het is eerder zaak om je aan te passen aan de omstandigheden en andere oplossingen te vinden. Zij gaan daar ook heel professioneel mee om, want er zijn altijd oplossingen.”

“Er zijn ook een aantal aspecten in onze evaluatie waar het beter kan en waar we absoluut winst moeten maken om in de rangschikking plaatsen te winnen. Daar willen we nu werk van maken in het tussenseizoen. Ik ben heel blij dat we tot een overeenkomst zijn gekomen. Niet dat ik op mijn leeftijd wakker lig om eens een jaar aan tafel te zitten als analist, maar iedereen weet dat ik graag deze job als coach doe en hier krijg ik ook de mogelijkheden om dat naar mijn manier uit te voeren.”

Naar volgend seizoen toe lijken er niet meteen grote verschuivingen gepland in de Gentse spelersgroep: “Er zit zeker nog wel wat rek in deze groep. We hebben trouwens ook lekker gegeten, hé voorzitter”, grapte Vanhaezebrouck in de richting van Ivan De Witte. “We spraken ook over de uitbouw van de kern en de sportieve cel. Ik wilde geen absolute garanties, maar wilde horen wat we willen en zullen doen. Dat is voldoende voor mij. Op een andere club zou dat misschien anders zijn omdat je die mensen dan minder goed kent.”

“Uiteraard hebben we gesproken over de twaalf spelers die hun laatste contractjaar in gaan. Dit is een situatie die je wel vaker hebt. Allicht zullen ze niet alle twaalf bijtekenen en bij sommige jongens zal er misschien nog gewacht worden. We hebben ook enkele oudere spelers, dan moet je toch wat reserve inbouwen. Dan vind ik het ook beter om te wachten tot ze hun laatste contractjaar in gaan om te zien of ze volledig mee doen.”

“Bij mij moet je niet komen dreigen”

Daarbij had de Gentse succescoach ook een duidelijke boodschap voor zijn spelersgroep: “Als je ouder bent dan 30 stopt het soms vroeger dan bij anderen die hun loopbaan kunnen doortrekken tot voorbij de kaap van 35 jaar. Sommige jongens snappen dat ook. Laurent Depoitre begreep dat ook heel goed, maar hij heeft bewezen dat hij helemaal terug is en zijn contractverlenging is terecht.”

“Je moet bij mij trouwens ook niet komen dreigen, dat is ook wel gebleken dit seizoen”, verwees Vanhaezebrouck naar Sinan Bolat die een transfer naar Turkijke probeerde te forceren. “Dat is ook een goed signaal geweest voor de anderen naar de toekomst toe. We moeten proberen op een breder vlak te groeien. We zijn al zeker van acht Europese matchen. Daar willen we nog twee duels bij doen. En daarnaast willen we ook ver doorstoten in de beker. Dan zit je al vlot aan de 50 matchen. Dus willen we onze kern breder maken. De jongens die erbij komen moeten een concurrentie vormen voor de anderen.”