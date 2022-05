Gents topduo blijft nog zeker twee jaar aan het roer: “Willen er alles aan doen om waar mogelijk prijzen te pakken”

Tijdens de onderhandelingen met Hein Vanhaezebrouck kwamen de toekomstplannen van Ivan De Witte en Michel Louwagie zonder enige twijfel ook aan bod: “Er zijn diverse wegen om de club financieel sterker te maken. Daar wil ik het bij houden”, bleef voorzitter De Witte eerst nog wat op de vlakte, maar uiteindelijk gaf hij toch nog wat meer toelichting bij zijn besluit.

“Ik denk dat voor Hein heel belangrijk was dat hij met dezelfde mensen kon verder werken. Op een bepaald moment in de toekomst zullen we in het sterk veranderende landschap van het Belgische profvoetbal, allicht ook nog wel zoeken naar oplossingen. Dat is mogelijk. Maar we kunnen niet ontkennen dat het moeilijker en moeilijker wordt.”

De Witte beseft dat zijn club momenteel wat achterop hinkt qua financiële slagkracht maar de Gentse voorzitter ziet toch mogelijkheden om AA Gent opnieuw helemaal competitief te krijgen: “Zelfs Club Brugge heeft een externe kapitaalinbreng. En als we dan toch over dit model spreken, is dat ook voor ons het model dat het meest waarschijnlijk is. Een kapitaalinjectie met het behoud van het lokale leadership.“

© BELGA

“In de komende twee jaar zal ik er alles aan doen om deze club te laten presteren en waar mogelijk prijzen te pakken”, sprak ook CEO Michel Louwagie duidelijke taal. De Bruggeling die al sinds 1990 aan de slag is bij de Buffalo’s leek stilaan klaar om een punt te zetten achter zijn loopbaan maar blijkt nu toch bereid om er nog twee jaar bij te doen.

“Garanties gekregen van de voorzitter”

“Ik kom niet echt terug op mijn beslissing maar zei wel altijd dat ik in functie van mijn leeftijd, mijn taken wil invullen”, aldus nog Louwagie. “Als de voorzitter vraagt om nog even te blijven, dan kun je het schip niet verlaten. Maar dat is niet meer op dezelfde manier zoals al die jaren geleden. De jongeren hebben ondertussen toch al een aantal taken van mij overgenomen. Het zal niet meer dezelfde aanwezigheid betekenen qua aantal uren.”

Tenslotte had ook Hein Vanhaezebrouck het nog even over het belang van Ivan De Witte en Michel Louwagie in zijn besluit om voor twee jaar bij te tekenen in Gent: “Het ging over heel veel zaken. We weten allemaal dat er sprake is geweest van waar de club naar toe zal gaan. Krijgt de club nieuwe eigenaars of niet. Daar moest duidelijkheid over komen voor mij.”

“Ik heb ooit een geweldige ervaring meegemaakt op dat vlak. Dat wilde ik niet opnieuw zien gebeuren”, verwees Vanhaezebrouck toch nog even fijntjes naar zijn passage bij Anderlecht waar de overname door Marc Coucke voor de nodige turbulentie zorgde.” Ik heb duidelijke garanties gekregen van de voorzitter. Plus het feit dat naast mij een voorzitter zit die ik al heel lang ken. Als hij iets zegt, kan ik dat aannemen. Ik kan hem voor 100% vertrouwen.”