Man probeert 13-jarig meisje van fiets te trekken in Lanaken, politie zoekt getuige

De feiten vonden rond de middag plaats. Het tienermeisje begon heel hard te gillen toen de man haar wilde meetrekken. Ook een onbekende getuige riep de dader toe, waarna die vluchtte. Die getuige heeft zich nog niet kenbaar gemaakt en kan de politie Lanaken-Maasmechelen belangrijke info geven.

De getuige of andere mensen die iets gezien hebben, kunnen zich melden bij de politie via het nummer 089/474747 of via Pz.LaMa@police.belgium.eu siol