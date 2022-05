Ivo Coninx overleden: “Eén van de pioniers van N-VA in Genk”

“Met verslagenheid vernemen we het overlijden van Ivo Coninx”, zegt Marleen Vrancken, voorzitter van N-VA Genk. “We verliezen hiermee één van onze pioniers. In de beginjaren toen we het moeilijk hadden, heeft Ivo volgehouden en ons mee op de kaart gezet. Zowel in het Limburgs als in het nationaal bestuur zette hij zijn schouders onder de uitbouw van de N-VA. Hij is altijd actief gebleven en was tot het niet meer ging betrokken bij al onze activiteiten. We zijn dankbaar voor zijn jarenlange inzet en wensen zijn naasten veel sterkte.” Gemeenteraadslid Geert Reyskens weet dat hij zich vooral ook bekommerde om problematiek van jongeren. “Maar ook in de Vlaamse Vredesvereniging speelde hij een voorname rol”, zegt Reyskens. “Hij stond onmiddellijk mee op de bres voor hulp aan oorlogsslachtoffers in Oekraïne. We zullen hem missen.” Ivo Coninx was notoir lid van de studentenvereniging Moeder Mijnlamp en werkte voor hij op pensioen ging als chemicus voor het bedrijf Orbix in Genk. Half april is hij opgenomen in het ziekenhuis na een coronabesmetting. Dat in combinatie met een bacteriële infectie waren de Genkenaar fataal. (cn)