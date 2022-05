GEMEENTERAAD. Alkense schepen Vroonen: “Provincie moet zelf maar een RUP maken voor onze jeugdvoetballers”

Alken

RUP Sport- en Recreatievelden: Open Vld reikt de hand om samen met de meerderheid naar een andere oplossing te zoeken nu het provinciebestuur het RUP heeft geschorst. Cd&v’er Kris Franssens geeft mee dat als het dossier in orde was geweest, er nooit geschorst had moeten worden. Bevoegd schepen Frank Vroonen (Groen) vindt dat de deputatie nu maar zelf haar verantwoordelijkheid moet opnemen en op korte termijn een provinciaal RUP jeugdvoetbal moet opstellen. “We hebben onze externe juristen de opdracht gegeven om te onderzoeken op welke manier we de politieke en onrechtmatige beslissing van de deputatie juridisch kunnen aanvechten”, besluit Vroonen.

Oekraïense vluchtelingen: Burgemeester Penxten (N-VA) geeft een stand van zaken mee. Momenteel verblijven er 32 tijdelijk ontheemden in Terkoest, waarvan 8 kinderen en 24 volwassenen. Vier volwassenen van de groep zijn aan het werk. Vijf kinderen lopen school: één in Terkoest, twee gaan naar de B@sis en twee gaan naar Hasp-O (Okan onderwijs). Voor 3 kinderen worden de opties van onderwijs in Sint-Joris onderzocht. De Huisartsenkring zal een subsidie ontvangen voor de medische screening van de tijdelijk ontheemden. Dit wordt nog verder uitgewerkt tussen de lokale besturen (Alken, Diepenbeek, Zonhoven, Herk-de-Stad en Hasselt), de huisartsenkring en ELZ Herkenrode.

Bodycams: De gemeenteraad geeft groen licht voor personeelsleden van andere politiezones inzake het gebruik van de bodycam op het grondgebied van de politiezone kanton Borgloon waartoe Alken behoort. Zo kan er bijstand van andere politiediensten gevorderd worden in geval van ernstige en onverwachte gebeurtenissen, waarbij onze eigen middelen ontoereikend blijken en er mogelijks gevaar is voor personen. Het gebruik van een bodycam kan in dergelijke situaties aangewezen zijn.