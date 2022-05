Koen werkt na pensioen als buddy in Steboproject

Koen (Buntinx), zestiger en na een drukke beroepsloopbaan met brugpensioen, wil zijn vrijgekomen tijd vullen met een sociaal-maatschappelijk engagement. Hij kiest voor dit project omdat armoede en kansarmoede, zeker als die samengaan met eenzaamheid, niet thuishoren in een welvarende en solidaire samenleving.Het systeem is eigenlijk vrij eenvoudig: via een intense opleiding delen professionele hulpverleners van Stebo hun kennis en kunde met kansrijke vrijwilligers, de buddy bieders, en koppelen die aan een persoon in een probleemsituatie, de ‘vragende’ buddy. Zo’n traject loopt over ongeveer twee jaar met een wekelijks contact van minimum één uur tussen beide buddy’s. Dat verloopt in een kader van gelijkwaardigheid en is gericht op het versterken van de eigenwaarde en van het sociaal netwerk.Koen had reeds een eerder buddytraject maar dat was geen onverdeeld succes. Met zijn huidige buddy Peter (fictieve naam) ziet hij het echter wel zitten: Peter is een veertiger, vrijgezel, werkloos, met wat gezondheidsproblemen, die geïsoleerd woont en vooral bezig is met computergames."Dankzij het buddy traject is er al één en ander veranderd", vertelt Koen. "Peter’s appartementje is intussen verfraaid, het computerscherm staat minder vaak aan, hij komt zelfs al wat meer buiten en hij spaart voor een fitnessabonnement om zijn conditie wat bij te spijkeren."Koen, die zelf altijd veel aandacht besteedde aan een goede fysieke conditie, ziet dat graag gebeuren. "Ik ga zeker een paar keer met hem mee fitnessen", zegt hij. Maar wat Koen vooral pleziert is dat Peter intussen ook in een begeleidingstraject van de VDAB is gestapt om hem beter te wapenen op zijn zoektocht naar een geschikte job. Peter leert daar ook opnieuw omgaan met andere mensen."Ik moedig hem aan in ons wekelijks contact, motiveer, geef vertrouwen, daag hem positief uit en fleur hem op als het wat tegenzit, want dat gebeurt ook wel eens." Stap voor stap, zo werkt het buddyproject.Deze podcast van Lotte Knaepen van Villa Basta geeft een goed beeld van het project : https://stebo.be/toonmoment/