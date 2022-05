Wetenschapspark in Waterschei breidt uit

Het Thor Park wil ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van slimme en duurzame vernieuwingen via gespecialiseerde ecosystemen. Maar ook daarvoor is infrastructuur nodig: toegangswegen voor het verkeer en riolering om het afvalwater af te voeren.Zopas gingen de werkzaamheden van start voor de aanleg van wegenis en riolering voor de ontsluiting van het Wetenschapspark. Kranen en graafmachines zijn druk in de weer. De werken worden uitgevoerd in opdracht van Fluvius en het stadsbestuur van Genk, kosten iets meer dan drie miljoen euro en zullen over een klein jaar zullen voltooid zijn. Eind dit jaar kan dan de aanleg beginnen van een warmtenet waarop de plaatselijke bedrijven kunnen aansluiten om hun gebouwen te verwarmen of te koelen. Het is een zogenaamd vijfdegeneratie warmtenet dat werkt met de warmte die in de bodem zit en dat relatief goedkoop is. Tegen 2025 zouden de bedrijven daarop aangesloten zijn en dan is het de bedoeling om het experiment uit te breiden tot de naburige wijken.