KWB Heusden-Zolder schenkt 45 fietsen aan opvangcentrum De Bark

Het idee rond deze actie ontstond enkele maanden geleden toen diaken Ward Ceyssens van de parochie Heusden-Zolder met een voorstel kwam om de vluchtelingen die in het opvangcentrum van het Rode Kruis in Heusden wonen, van fietsen te voorzien. De leden van 6 afdelingen van de KWB (Heusden-centrum, Zolder, Berkenbos, Bolderberg, Eversel en Boekt) kwamen samen om deze actie uit werken. Al de 45 fietsen die werden geschonken door de inwoners van Heusden-Zolder werden op vrijdag 13 mei overhandigd aan De Bark. De directie van het opvangcentrum was danig onder de indruk en bedankte iedereen die aan dit project heeft meegewerkt. De fietsen zullen gebruikt worden om de vluchtelingen die in het opvangcentrum wonen de kans te geven om naar het werk of school te rijden. Het CVO van Heusden zal een paar mensen van De Bark opleiden om de fietsen te herstellen wanneer nodig. Ook de Fietsersbond van Heusden heeft de nodige input gegeven om deze actie te doen slagen. Na de overhandiging van de fietsen werd er kleine receptie aangeboden in het opvangcentrum.