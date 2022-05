Neos Lommel trekt naar Afrika Museum en plantentuin in Meise

De verkeers- en weergoden waren de 30 leden van Neos Lommel gunstig gezind tijdens de daguitstap naar het Afrika Museum in Tervuren en de plantentuin in Meise. Bijna geen files en het stormde enkel terwijl ze in het restaurant zaten te eten.

Het vernieuwde Afrika Museum is prachtig, ruim, heel interessant en draagt (volgens de gids) wel 46 keer de stempel van Leopold II. Je kunt er makkelijk een hele dag rondkijken. Rechttegenover het museum in de Brasserie Le Chalet Vert konden de leden van Neos Lommel hun honger stillen met een driegangenmenu terwijl buiten de regen met bakken uit de hemel viel.Het bleef regenen op weg naar de plantentuin in Meise, maar ook daar bleef het tijdens hele bezoek droog zodat de Neosleden konden genieten van de prachtige tuin met uiteraard een terrasje in de Oranjerie.